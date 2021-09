Bayer-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer befindet sich seit Mitte Mai in einem Abwärtstrend, in dem tiefere Tiefs auf tiefere Hochs folgen. In der vergangenen Woche erfuhr der Trendverlauf eine weitere Bestätigung, als der Kurs bis auf 44,66 Euro abrutschte und ein neues lokales Tief bildete. Anfang August sorgte eine Prognosesenkung bezüglich der erwarteten Profitabilität für Verkaufsstimmung, zusätzlich belastet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



