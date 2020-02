Bayer-Aktie – Was ist hier los? Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Einen gehörigen Schrecken müssen die Bayer-Aktionäre verdauen! Mit einem Kurssprung nach unten geht die Bayer-Aktie in die neue Woche. Ein US-Bundesgericht hat Bayer und BASF zu einem Schadenersatz und Strafzahlung in Höhe von 265 Mill. $ verurteilt. Die US-Jury in Missouri entschied am Samstag. Ein US-Pfirsichbauer, Bill Bader, soll in den Jahren 2015 und 2016 Schäden an tausenden seiner Obstbäume erlitten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



