Bayer-Aktie: Was ist da los?

Bayer hat am Freitag erneut nachgegeben. Nun schickt sich die Aktie an, die Marke bei 70 Euro wieder anzulaufen, meinen die charttechnischen Spezialisten. Sie sind der Auffassung, dass es in den nächsten Tagen bestenfalls keinen größeren Veränderungen gebe. Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend und könnte ausgehend davon zwar viel Aufholpotenzial für sich beanspruchen. Der nötige Impuls jedoch fehlt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.