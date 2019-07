Bayer Aktie: Was der eine oder andere sich fragen mag!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am Dienstag gab es Neuigkeiten von Bayer. Und zwar teilten die Leverkusener mit, dass ihr Geschäfts mit „verschreibungspflichtigen Dermatologika“ inzwischen verkauft ist. Der Verkauf an LEO Pharma ist demnach abgeschlossen („Closing-Bedingungen“ sind erfüllt). Der Verkauf an sich ist nichts Neues, denn laut Bayer ist bereits seit rund einem Jahr bekannt, dass diese Transaktion stattfinden soll. Bereits am 4. September 2018 habe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



