Bayer Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer Aktie konnte zum Start in den heutigen Handelstag einen Kursgewinn von 5,8 % an der Spitze verbuchen. Grund dafür sind positive Nachrichten rund um den Glyphosat-Streit, denn nach Informationen des Handelsblattes, soll das Unternehmen kurz vor einem Vergleich mit den Klägern stehen. Das Mittel eines Unkrautvernichters soll für 50.000 Krebserkrankungen in den USA verantwortlich sein.

So ist bereits die Rede ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung