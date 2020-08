Bayer Aktie: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer kracht so tief in die roten Zahlen wie noch nie zuvor: Wie der Agrarchemie- und Pharmakonzern am Dienstag bekannt gab, musste man im zweiten Quartal einen Rekord-Nettoverlust von satten 9,5 Milliarden Euro einstecken (Q2 2019: +400 Mio. €).

Demnach haben vor allem Rückstellungen rund um den Glyphosat-Vergleich die Profitabilität des Traditionskonzerns in Schieflage gebracht. Für den Vergleich und mögliche neue juristische



