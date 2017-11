Bayer: Aktie vor dem Turnaround!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Liebe Leser,

Bayer konnte zuletzt einen kleineren Kurseinbruch um mehr als 5 Euro wieder etwas auffangen. Der Wert befand sich bereits auf dem Weg in Richtung 110 Euro, wo eine charttechnische bedeutende Kursgrenze verläuft, die in der Vergangenheit mehrfach als Unterstützung bzw. als Widerstand fungiert hat. Da die Aktie oberhalb dieser Untergrenze aber wieder nach oben gekauft wurde, hat sich Chartbild in den letzten Tagen merklich aufgehellt. Auf Sicht von einer Woche ging es für Bayer um mehr als 4 % hinauf. Nun sprechen erste Chartanalysten wieder von einem beginnenden Aufwärtstrend.

Bayer dürfte nun weiterhin auf Unterstützung durch die fundamental agierenden Experten aus Bankhäusern setzen. Die Aktie wird von 80 % der Analysten zum „Kauf“ empfohlen, 20 % wollen derzeit „halten“, niemand „verkauft“ den Wert. Das Kursziel aus Sicht der charttechnischen Analysten liegt bei 123,31 Euro. Hier befindet sich das 1-Jahres-Hoch vom 19. Juni 2017. Bis dahin sind noch gut 7 % aufzuholen. Bis zum 2-Jahres-Hoch bei 126,85 Euro vom 26. November 2015 fehlen indes noch etwa 10 %. Auch das Allzeithoch bei 145,75 Euro vom 10. April 2015 ist noch erreichbar.

Technische Analyse: Aktie leicht im Aufwärtstrend

Technische Analysten sind der Meinung, dass die Aktie in einem Aufwärtstrend sei, der allerdings vergleichsweise schwach ausfällt. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt nur gut 2 %. Deshalb ist bei Investments Vorsicht geboten!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.