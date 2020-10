Bayer-Aktie – Turnaround?!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie präsentiert sich stabil – auf niedrigem Niveau! Nach dem kräftigen Kursabschlag in Form eines Abwärts-Gaps scheinen die Anleger nicht mehr willens, ihre Stücke abzugeben. Doch auch eine klare Gegenbewegung fehlt bislang. So pendelt die Bayer-Aktie hin und her. Das kräftige Abwärts-Gap fungiert hierbei als deutliche Widerstandszone – nach unten hin stützen die jüngsten Tiefs!

Für eine Beruhigung in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung