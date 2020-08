Bayer-Aktie – Trendwende? Morning Star bestätigt Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Unterstützungen bieten aus charttechnischer Sicht stets eine interessante Möglichkeit, in einen Trend oder zumindest in eine kurzfristige Erholung einzusteigen! Und Widerstände hingegen bieten dann die Möglichkeit, wiederum aktiv Teilgewinne mitzunehmen oder entsprechend dem eigenen Regelwerk auch Positionen komplett zu schließen! Oder anders ausgedrückt: An Unterstützungen ist auf Kaufsignale und an Widerständen auf Verkaufssignale zu achten!

