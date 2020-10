Bayer Aktie: Transformation beschleunigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Das kam nicht gut an! Die Mitteilung von Bayer am Mittwoch, die eigene Transformation zu beschleunigen, führte zu einem Kurseinbruch der Aktie. Denn Transformation beschleunigen, um „dem herausfordernden Marktumfeld gerecht zu werden“, das mag auf den ersten Blick gut klingen. Doch es geht in Wahrheit um Gegenwind und Sparprogramm und Einstellung auf magere Dividende. Direkt zum Punkt Dividende: Da heißt es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung