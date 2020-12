Die Bayer-Aktie: Der Systemsprenger!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Als

Systemsprenger bezeichnet man gemeinhin

jemanden, welcher sich keinem System anpassen kann, oder will. Der

gleichnamige Film von Nora Fingscheidt aus dem Jahre 2019 stellt

ein 9-jähriges Mädchen in den Mittelpunkt, und zeigt ihren

Leidesweg zwischen wechselnden Pflegefamilien, Aufenthalten in

psychiatrischen Kliniken, Heimen und erfolglosen Teilnahmen an

allerlei Erziehungsmaßnahmen zur Anpassung in die von den

Systemblockwarten…

