Bayer Aktie: Super-Signal für Konzern – und Medizin!

Der Bayer-Konzern könnte womöglich einen Beitrag im Kampf gegen das Corona-Virus leisten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich entsprechend geäußert. Dies berichteten verschiedene Medien. So teilte das Finanzportal „onvista.de“ am Freitag mit, dass Spahn auf Medikamente zur Behandlung der Lungenkrankheit Covid-19 hoffe. Dies habe der CDU-Politiker in „Bild live“ erläutert. Studien zu den möglicherweise geeigneten Medikamenten sollten demnach „schnellst möglich“ erfolgen.

