Bayer-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

UBS hat Bayer kürzlich auf "Neutral" belassen. Der Analyst Andrew Stott sieht den Pharma- und Agrarchemiekonzern als einer der Profiteure einer Verlängerung des laufenden Agrarzyklus ins kommende Jahr hinein. So soll die Profitabilität in der Landwirtschaft ungeachtet der historischen Kosteninflation immer noch gut sein. Wird Bayer hiervon profitieren können? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt,… Hier weiterlesen