Bayer-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern teilte jüngsten mit, dass in den kommenden Jahren Milliardeninvestitionen in Deutschland geplant sind. Beispielsweise sollen verschiedene Standorte mit mehr als 1,4 Milliarden Euro technisch und digital aufgerüstet werden. Auch neue Produktionsanlagen dürften hinzukommen. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Bayer-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung