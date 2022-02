Bayer-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Europäische Union (EU) hat das Medikament Kerendia gegen chronische Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Wenn es als Ergänzung zur Standardtherapie eingesetzt wird, so kann es laut einer Studie das Todesrisiko durch Nierenversagen oder ein Fortschreiten der Nierenerkrankung um 18 % reduzierten. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Bayer-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung