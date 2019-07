Bayer-Aktie: So schnell kann es gehen!

Die Bayer-Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen deutlich erholen, nachdem der Aufsichtsrat konkrete Maßnahmen im Umgang mit dem Rechtskomplex Glyphosat beschlossen und den US-Anwalt Ken Feinberg als Mediator ernannt hat. Das Papier legte knapp 17 Prozent zu und stieß in die Widerstandszone im Bereich der 62,00-Euro-Marke vor. Sie gilt es nun zu überwinden, was den Anlegern offensichtlich Probleme bereitet. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



