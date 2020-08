Bayer Aktie: Sind die Bären wirklich schon fertig?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In der Spitze drang die Bayer-Aktie bis zum 23. Juni auf ein Hoch bei 73,63 Euro vor. Danach ging der Kurs in eine Konsolidierung über. Es entwickelte sich ein neuer Abwärtstrend. Er ließ die Aktie am 7. August auf ein Tief bei 55,06 Euro zurückfallen. In den Tagen danach gelang es den Bullen, den Abwärtstrend seit dem Junihoch zu brechen.

