Bayer Aktie: Sehr starker Eindruck!

Die Bayer AG hat ihre Zahlen präsentiert. Die sind stark, so die Meinung zahlreicher Analysten. Dennoch gab der Kurs am Donnerstag wie fast der gesamte Markt nach. Bayer musste einen Rückgang in Höhe von fast 3 % akzeptieren. Dabei ist das Unternehmen sehr gut aufgestellt.

Gewinne mit einem „Sprung“

Analysten jedenfalls haben die Zahlen mit Anerkennung aufgenommen. Das Unternehmen konnte seinen „bereinigten operativen



