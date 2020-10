Bayer Aktie: Nach dem Schock – was ist zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie hat zum Ende der letzten Woche dramatische Kursverluste hinnehmen müssen. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag brach die Aktie ein, in der Spitze ging es um fast 18 Prozent in den Keller. Beim Stand von 43,87 Euro wurde ein neues 8-Jahres-Tief markiert. Das Unternehmen hat an den Folgen der Corona-Krise zu knabbern und rechnet auch im kommenden Jahr ...



