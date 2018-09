Bayer Aktie: Schlusslicht in jeder Beziehung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Wenn es derzeit ein Sorgenkind an der Börse gibt, dann dürfte das der Pharma-Konzern Bayer sein. Nach etlichen Klagen gegen die Tochter Monsanto in den USA ist die Aktie des Unternehmens immer mehr unter Druck geraten. Zwar ging es am Freitag um 2,4 Prozent leicht bergauf, seit Jahresanfang steht unter dem Strich aber noch immer ein Verlust in Höhe von fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.