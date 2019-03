Bayer Aktie: Der Schlag steht noch bevor

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Bayer hat nach dem Urteil im Monsanto-Gerichtsverfahren in den USA den Weg nach unten weiter fortgesetzt. Die Aktie verlor am Donnerstag weitere 2 %. Damit ist der Wert in Richtung 60 Euro gerutscht. Dies dürfte in den kommenden Sitzungen zu einem weiteren Rutsch führen. Denn nun sind die Mehrjahres-Tiefs erreicht. Bei weniger als 60 Euro droht ein weiterer Abschlag in Richtung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.