Bayer-Aktie: In der Sackgasse?

Die Hauptversammlung der Bayer AG in der vergangenen Woche brachte zumindest eine Überraschung hervor. Der Vergütungsbericht ist bei den Aktionären nicht gut angekommen - zudem ein schwaches Ergebnis bei den Entlastungen. Das Vertrauen in das Management scheint so überschaubar. Ein weiteres Warnsignal ist der gestrige Handelstag, an dem die Bayer-Aktie ex-Dividende gehandelt wurde. Die Ausschüttung in Höhe von 2 Euro… Hier weiterlesen