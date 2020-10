Bayer-Aktie – SCHOCK! Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Könnte das nicht ein spannender Turnaround werden? Die Bayer-Aktie mit kräftigen Verlusten! Die Anleger reagieren geschockt. Denn eigentlich sollte Bayer erst am 3. November über das dritte Quartal 2020 berichten. Doch der Konzern musste schon zuvor an die Öffentlichkeit treten. Das Geschäft läuft einfach nicht. Eine Gewinnwarnung wurde so veröffentlicht! Mit einem ausgesprochen schwachen Ausblick für 2021 gingen die Titel von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



