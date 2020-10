Bayer Aktie: Riesenpotenzial trotz Talfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Hoffnung bezüglich der charttechnischen Formation eines Unterstützungsbereichs bei rund 46 EUR, war leider vergebens. So hatte die Aktie diesen Bereich neben des Corona-Crashs auch in den ersten Handelstagen des aktuellen Monats getestet. Doch leider konnte dieser Bereich nicht halten. Folglich kam es in den vergangenen Tagen zum Break und die Aktie rutschte immer weiter ab. Im Oktober sank



