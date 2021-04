Bayer Aktie: Optimistisch – echt jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

War das Zweckoptimismus oder realistische Einschätzung? „Wir schauen optimistisch in die Zukunft“ – so hieß es jedenfalls von Bayer, diese Woche auf der ordentlichen Hauptversammlung (HV) des Unternehmens. Coronavirus-Pandemie hin oder her, man habe sich im vorigen Geschäftsjahr „operativ stabil“ geschlagen, so Bayer sinngemäß. Deshalb wurde auch eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie zugeschlagen. Wenig verwunderlich war es, dass da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!