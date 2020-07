Bayer Aktie: Nutzen die Bullen ihr Potential?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bullen waren bei der Bayer-Aktie zwischen Mitte März und Ende Juni das bestimmende Lager. Der Kurs stieg deshalb in einem stabilen Trend von 44,85 Euro bis zum 23. Juni auf ein Hoch bei 73,63 Euro an. Die letzten vier Wochen verliefen hingegen enttäuschend, denn der Kurs ging in eine neue Abwärtsbewegung über.

Sie unterschritt im Juli auch den 50-Tagedurchschnitt.



