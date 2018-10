Bayer Aktie: Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am Mittwoch konnte Bayer zur Abwechslung mal wieder mit guten Neuigkeiten punkten. Klinische Studien zeigten Erfolg bei der Behandlung von Krebspatienten. Die Zeit bis zum Auftreten von Metastasen konnte im Vergleich zu Placebo signifikant verbessert werden. Die Aktien des Partners Orion, mit dem Bayer an der Substanz Darolutamid arbeitet, schossen sofort in die Höhe.

Für Bayer hingegen geht es immer weiter abwärts.

Ein Beitrag von Robert Sasse.