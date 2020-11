Bayer Aktie: Mehr Präsenz zeigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer will in Sachen Gesundheitsversorgung präsenter werden: Wie der Pharmakonzern kürzlich mitteilte, habe man ein sogenanntes „Global Creative Council“ eingerichtet. Demnach soll die Initiative erfahrene Führungskräfte diverser Kreativunternehmen zusammenbringen, um auch das Marketing von Bayers Gesundheitssparte in die Zukunft zu führen.

Das „Global Creative Council" werde sich insbesondere damit auseinandersetzen, wie die Kreativwirtschaft Schlüsselthemen wie die Aufklärung zu Gesundheitsmythen angehe, betonte Bayer.



