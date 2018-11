Bayer Aktie: Massiver Stellenabbau!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Wie Bayer am Donnerstag mitteilte, will das Unternehmen bis Ende 2021 gleich 12.000 Stellen im eigenen Unternehmen streichen. Viele davon sollen sich auch in Deutschland befinden. Gleichzeitig wurde jedoch mit dem Betriebsrat ein Zukunftssicherungsprogramm vereinbart. Betriebsbedingte Kündigungen sollen damit bis Ende 2025 grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Der Schritt soll es Bayer ermöglichen, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und als Konzern effizienter zu agieren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.