Bayer Aktie: Lange Lunte mahnte bereits zur Vorsicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie setzte auch in der letzten Woche ihre Abwärtsbewegung fort. Das Tief dieser Bewegung wurde am Montag erreicht, als der Kurs kurzzeitig bis auf 44,95 Euro zurückfiel. Hier startete jedoch eine Erholung. Sie hat dazu geführt, dass die 45,00-Euro-Marke bislang behauptet werden konnte.

Am Dienstag stieg der Kurs in der Spitze bis auf 50,86 Euro an. Zur Vorsicht mahnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung