Bayer Aktie: Kooperationen mit Startups!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Gleich 11 neue Kooperationen meldete die Bayer AG am Donnerstag. Und zwar soll es da um die Zusammenarbeit mit Startups gehen – interessanterweise im Bereich des „digitalen Gesundheitsbereichs“. Es sieht so aus, als ob sich Bayer dadurch den Zugriff auf deren Know How in diesem Bereich sichern möchte. Und warum auch nicht? Für die Startups könnte das aus deren Sicht ebenfalls ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung