Bayer-Aktie: Klar auf Wachstumskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie hat ihre jüngste Schwächephase offenbar nachhaltig überwunden. Nachdem die Papiere des Leverkusener Chemiekonzerns Ende Februar bis auf 50 Euro zurückgefallen waren, haben sie sich nach und nach wieder zurückgekämpft. Am Mittwoch notierte die Bayer-Aktie nach einem weiteren Plus von rund vier Prozent am Nachmittag erstmals wieder bei mehr als 55 Euro. Ob das mit den vom Unternehmen kommunizierten Zielen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung