Bayer-Aktie: Ist die Luft raus?

Die Bayer-Aktie zeigte sich im Vergleich zum DAX deutlich stabiler in den letzten Wochen. Der Kurs der Aktie stieg von etwa 48 Euro zu Jahresbeginn auf zwischenzeitlich rund 68 Euro an. Hier war dann aber Schluss und der Kurs korrigierte nach unten. Auch der Dividendenabschlag, der am Montag erfolgte, drückt den Kurs optisch nach unten. Abwärtstrend aus charttechnischer Sicht beendet… Hier weiterlesen