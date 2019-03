Bayer Aktie: Hopfen und Malz verloren?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer konnte sich auch am Dienstag dem starken Aufgalopp an den Märkten nicht anschließen. Die Stimmung ist durch die bereits beschriebenen Monsanto-Nachrichten gedrückt. Es drohen Schadenersatzforderungen immensen Ausmaßes. Das Unternehmen kann derzeit keine positiven Nachrichten mehr an den Markt bringen. Daher gilt: Kursziel sind 50 Euro oder gar noch weniger.

Chartanalysten entgeistert

Ein Beitrag von Frank Holbaum.