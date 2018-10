Bayer Aktie: Ein Hoffnungsschimmer!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Gerichtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat sind für Bayer weiterhin ein Problem, aktuell bahnt sich aber so etwas wie eine Trendwende bei der Entwicklung an. Bei dem Schadenersatzurteil in Höhe von 289 Millionen USD kündigte die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos kürzlich an, dass der Fall neu aufgerollt werden könnte. Genau das forderten Bayer und die Tochter Monsanto schon seit Längerem. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.