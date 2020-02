Bayer-Aktie: Gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der vorsichtige Aufwärtstrend bei der Bayer-Aktie scheint bereits wieder vorbei. Nachdem die Papiere des Leverkusener Chemiekonzerns am Mittwoch bei einem Schlusskurs von 77,28 Euro aus dem Handel gingen, rutschte die Aktie am Donnerstag bis zum Mittag auf deutlich unter 77 Euro. Das ist deutlich unter dem Kurs, mit dem Bayer einst in diese Woche gestartet war. Dabei hatte der Konzern zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung