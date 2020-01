Bayer Aktie: Der Glyphosat-Turbo!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer hat am Freitag in den ersten Stunden des Handelstags kräftig gewonnen. Dann nahmen Investoren Gewinne mit. Die Aussichten bleiben durch einen neuen Glyphosat-Turbo denn positiv. Denn Bayer profitiert von den Aussagen der Umweltbehörden in den USA, die sich auf die Krebsgefahr durch Glyphosat beziehen.

EPA: Keine Krebsgefahr

Hintergrund der Aussage ist zunächst eine Serie an Gerichtsverfahren, die sich gegen Bayer wenden. Über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



