Bayer-Aktie: Gekonnt ignoriert!

Der Pharmariese Bayer sieht sich mal wieder einer ganzen Reihe von Problemen gegenüber. Die Monsanto-Übernahme zieht weiterhin Kreise und in Deutschland droht nun eine Klage von insgesamt 320 Investoren, welche in einem Musterverfahren vor dem Landgericht in Köln ausgetragen werden soll.

Der Vorwurf dabei lautet, dass das Unternehmen seine Anteilseigner nicht ausreichend über die Risiken der Fusion mit Monsanto informiert habe.



