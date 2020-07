Bayer Aktie: Der Flurschaden ist gewaltig!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Eigentlich hatten die in die Bayer-Aktie investierten Anleger das Thema Glyphosat schon längst abgehakt. In dieser Woche kommt es durch die Entscheidung eines US-Richters jedoch wie ein Bumerang zurück auf die Tagesordnung. Da die Bayer-Aktie nach dem Hoch vom 23. Juni bei 73,63 Euro ohnehin in eine Korrektur übergegangen war, konnte die Nachricht kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt kommen.

Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung