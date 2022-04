Bayer-Aktie: Es winkt ein neues Blockbuster-Medikament!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie ist am Montag mit deutlichen Zugewinnen in die neue Woche gestartet. An der Xetra stiegen die Notierungen um mehr als 3 Prozent und erreichten beim Stand von 65,24 Euro ein neues 20-Monats-Hoch.

Was war geschehen?

Am Wochenende hatte der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern positive Ergebnisse einer ersten Phase-2b-Studie zur Überprüfung der Sicherheit eines neuartigen Gerinnungshemmers namens Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung