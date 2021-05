Bayer-Aktie: Es geht bergauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Mit einem Plus von über vier Prozent führt die Bayer-Aktie heute die Gewinnerliste im DAX an. Mit einem Kurs von knapp 56 Euro kratzt die Aktie des Pharma- und Agrarchemieriesen am Jahreshoch aus dem Februar. Nach einer guten Entwicklung im letzten halben Jahr hat die Bayer-Aktie inzwischen einen Großteil der Kursverluste wieder wettgemacht, die seit dem letzten Herbst angefallen sind. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung