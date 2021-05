Bayer-Aktie: Erneuter Rückschlag vor Gericht!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA sind nicht die einzigen Konfrontationen des Bayer-Konzerns mit den Gerichten. So steht ein Vergleich in der Glyphosat-Frage zwar noch aus, allerdings musste der Konzern einen weiteren kleinen Rückschlag hinnehmen.

Konkret geht es dabei um den Rechtsstreit mit dem Europäischen Gerichtshof über das Verbot einiger Insektizide von Bayer. So beschränkte die EU-Kommissionen bereits 2013 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



