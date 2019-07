Bayer Aktie: Entsteht hier ein neuer Branchengigant?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Ob das was wird? Laut übereinstimmender Medienberichte lotet der Bayer-Konzern die Möglichkeiten einer Fusion im Bereich Tiermedizin aus. Heißer Kandidat für den Schulterschluss beim Geschäft mit Tiermedikamenten soll der US-Rivale Elanco Animal Health sein. So meldete es das Finanzportal „finanzen.net“ am Mittwoch. Das Portal beruft sich auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Diese nennt als Quelle „drei mit der Sache vertraute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung