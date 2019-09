Bayer Aktie: ESMO läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Derzeit findet in Barcelona ein Fachkongress namens ESMO statt. ESMO steht dabei für „European Society for Medical Oncology“. Bei diesem Fachkongress treffen sich Forscher, Vertreter der Pharmaindustrie, Journalisten, Patientenvertreter, um mehr über die neuesten Fortschritte im Bereich der Onkologie zu erfahren, wie der Veranstalter sinngemäß mitteilte. Dort soll Wissenschaft in bessere Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten umgesetzt werden, wie es weiterhin dazu hieß. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



