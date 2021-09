Bayer-Aktie: Dunkle Wolken am Himmel!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie kommt nicht aus dem Tal der Tränen heraus. Nachdem bereits das vergangene Jahr mit massiven Kursverlusten zu Ende gegangen war, ist die Aktie des deutschen Pharma-Riesen nun auch unter den Kurs von Anfang Januar gefallen. Seit mehreren Monaten liegt die Bayer-Aktie in einem klaren Abwärtstrend und erneut ziehen dunkle Wolken am Himmel auf. Was ist bloß aus dem einstigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



