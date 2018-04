Bayer Aktie: Die Digitalsparte muss verkauft werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

am Dienstag kam aus Branchenkreisen die Bestätigung darüber, dass Bayer sich mit amerikanischen Behörden grundsätzlich über die geplante Monsanto-Übernahme geeinigt hätte. Das sorgte an der Börse für einen heftigen Kurssprung, doch wie erwartet muss Bayer für die Übernahme Federn lassen. So müssen die Leverkusener sich von ihrer Sparte für digitale Landwirtschaft trennen. Diese soll an BASF gehen, wobei jedoch bisher ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.