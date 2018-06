Bayer-Aktie: Der Deal ist sicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am kommenden Donnerstag ist es soweit, dann kann Bayer, der Leverkusener Konzern für Pharma- und Agrarchemie, den US-Konkurrenten Monsanto kaufen. Die hohen behördlichen Hürden sind nun überwunden und somit steht der Übernahme nichts mehr im Wege.

Monsanto verschwindet von der Bildfläche

Nach der Übernahme wird Monsanto vollständig in Bayer integriert, der ?Name wird als Unternehmensname nicht fortgeführt?, der Name Bayer hingegen bleibt bestehen. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.