Bayer-Aktie: Darum ist die Aktie ein Buy!

Nach einer kräftigen Erholungsbewegung ist die Bayer-Aktie in den vergangenen Tagen wieder etwas zurückgekommen. Die Verluste halten sich jedoch in Grenzen und sind nicht nur einem schwachen Gesamtmarkt geschuldet. Zuvor hatte die Aktie einen überkauften Zustand erreicht (Stochastic Momentum Index), sodass eine technische Korrektur nicht überraschen durfte. Inzwischen ist der überkaufte Zustand abgebaut worden. Geht es also wieder nach oben? Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



