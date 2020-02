Bayer Aktie: Der Countdown läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Was ist wohl zu erwarten, wenn der Bayer-Konzern am Donnerstag seine Zahlen vorlegt? Mit dem Zustand des Unternehmens, seinen Wachstumstreibern, aber auch möglichen Bremsklötzen beschäftigte sich am Dienstag ein Bericht auf dem Finanzportal „finanztreff.de“. Dabei ging es um einen Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder, um das Dauer-Thema Glyphosat, um die Konzern-Voraussagen und um die Einschätzungen der Finanzexperten. In Sachen Aktien-Verlauf habe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



