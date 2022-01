Bayer-Aktie: Chance auf gutes Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Während der jüngsten Handelswochen konnten die Bullen von Bayer deutlich von sich reden machen. So haben sie den Unterstützungsbereich um etwa 45,00 EUR verteidigt und eine Aufwärtsbewegung initiiert. Diese kommt nun in den harten Widerstandsbereich von etwa 51,00 EUR. Hier befindet sich zum einen das November-2021er-Hoch. Aber auch der langfristig relevante gleitende Durchschnitt mit der Periode 200 bietet in dieser Zone ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung